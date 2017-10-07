القوميون الأتراك يساندون أردوغان في قرار نشر قوات في إدلب

القوميون الأتراك يساندون أردوغان في قرار نشر قوات في إدلب

أعلن رئيس حزب “الحركة القومية” التركي المعارض دولت باهجه لي، اليوم السبت، دعمه لخطوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن نشر قوات في محافظة إدلب، ضمن اتفاق مناطق “خفض التوتر”.

وفي تصريح للصحفيين، قال زعيم الحزب المعارض “نرى اتزانا في السياسات التي ينتهجها رئيس الجمهورية في سوريا والعراق”.

وأعرب “باهجه لي” عن اعتقاده أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإدلب “جاءت بعد مشاورات معينة”.

وأوضح أنه يدعم قرارات أردوغان “ما دامت سياساته المتّزنة مستمرة، وشريطة عدم التراجع عن مكافحة الإرهاب”.

وشدد على أن تركيا اتخذت كافة التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي، وضمان سلامة شعبها.

ولفت إلى أن سلطات بلاده تتابع أيضا الأحداث والتطورات في المنطقة عن كثب، وعلى كافة المستويات، وخاصة العسكرية. (ANADOLU)