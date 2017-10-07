المعارض نافالني يدعو الروس إلى التظاهر يوم عيد ميلاد بوتين

دعا المعارض الرئيسي للكرملين اليكسي نافالني الموقوف حاليا، انصاره إلى التظاهر في جميع انحاء روسيا السبت اليوم الذي يحتفل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الخامس والستين.

من جهته، قرر بوتين الاحتفال بعيد ميلاده مع مجموعة صغيرة من المقربين منه وكذلك ترؤس اجتماع لمجلس الأمن الروسي، كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وقبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يتوقع المدون والناشط في مكافحة الفساد البالغ من العمر 41 عاما تجمعات في ثمانين مدينة في روسيا واكبرها في موسكو وسانت بطرسبورغ مسقط رأس بوتين.

وستنظم التظاهرة الأكثر رمزية في سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد.

وقالت بولينا كوستيليفا المسؤولة عن حملة نافالني في سان بطرسبورغ إن “اليكسي الذي ينوي الترشح للرئاسة يريد بذلك أن يقول لبوتين انه قادر على حشد الناس في مدينته”.

ولم تسمح السلطات بهذه التظاهرة التي من المقرر تنظيمها في وسط العاصمة السابقة، على غرار الجزء الاكبر من تجمعات المعارضة التي اعلن عنها السبت في المدن الروسية الاخرى.

وكانت محكمة روسية اصدرت الاثنين حكما على نافالني قضى بسجنه 20 يوما بعد ادانته بالدعوة الى المشاركة في تظاهرة غير مرخصة. وقال المعارض الروسي بعد صدور الحكم “انها هدية عيد الميلاد لبوتين”.

واضاف نافالني عبر تويتر “العجوز بوتين كان خائفا من تظاهراتنا في المناطق الى درجة دفعته الى البحث عن هدية صغيرة لعيد ميلاده”.

وتقليديا تنشر رسائل التهنئة لرئيس الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم.

واعلن الرسام اليكسي سيرغيينكو الذي يعمل في سان بطرسبورغ الجمعة انه اعد لوحة جدارية لبوتين يبلغ ارتفاعها مترين.

اما سلطات تامبوف المدينة التي تبعد حوالى 400 كلم جنوب شرق موسكو، فقد وعدت بزراعة 65 شجرة تفاح على شرف الرئيس السبت. (AFP)