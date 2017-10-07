النفط يهبط 2% منهياً موجة صعود استمرت 5 أسابيع مع عودة مخاوف التخمة

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة يوم الجمعة منهية أطول موجة ارتفاع لخام القياس العالمي مزيج برنت في 16 شهرا، والتي استمرت عدة أسابيع، مع عودة المخاوف بشأن فائض المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.4 بالمئة، أو ما يعادل، 1.38 دولار، في التسوية إلى 55.62 دولار للبرميل منهية سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع كانت الأطول منذ يونيو حزيران 2016. وعلى أساس أسبوعي، خسر برنت 3.3 بالمئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار، أو ما يعادل ثلاثة بالمئة، إلى 49.29 دولار للبرميل خلال الجلسة لينهي الأسبوع منخفضا 4.6 بالمئة.

وأوضحت روسيا يوم الجمعة تصريحات أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين بشأن سوق النفط هذا الأسبوع قائلة إن الرئيس لم يقترح تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لكنه قال إنه يقر بأن ذلك أمر محتمل.

ودعم احتمال تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا الأسعار في الجلسات السابقة.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال يوم الخميس إن المملكة تبدي ”مرونة“ بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.

لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن نمو صادرات الخام الأمريكي التي يحفزها خصم كبير لخام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت، والذي يجعل الخام الأمريكي أكثر قدرة على المنافسة.

وأظهر تقرير بيكر هيوز الإسبوعي بشأن منصات الحفر الأمريكية، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، أن عدد الحفارات هبط للأسبوع الرابع في الأسابيع الخمسة الماضية.(REUTERS)