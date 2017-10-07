بالفيديو .. شبح يتجول داخل مدرسة ثانوية إيرلندية تحت جنح الظلام

أظهر تسجيل مصور، التقطته كاميرات المراقبة في مدرسة إيرلندية، ظاهرة غريبة وقعت في أحد أروقة المدرسة في وقت متأخر من الليل.

وبدأ الفيديو الذي نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعية، بضجة كبيرة في المكان وبعض الوميض الغريب، تصدر من وراء أحد الأبواب المغلقة.

وبعد عدة لحظات، بدأت الخزانات المتواجدة في الرواق بالاهتزاز بعنف، قبل أن تفتح أبوابها وتسقط الكتب والأوراق منها على الأرض، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وفي نهاية الفيديو، ظهرت يافطة كانت متواجدة وسط الرواق، وهي تسقط على الأرض محدثة دوياً عنيفاً.

وبحسب التقارير، فإن الفيديو تم التقاطه بعد الساعة الثالثة من صباح الأحد، الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أثناء عطلة نهاية الأسبوع.

وقام شخص يدعى ديربارك كابس، بنشر مقطع الفيديو على صفحته على فيس بوك، حيث حصل على عدد كبير من المشاهدات وحظي برواج كبير بين المتابعين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.