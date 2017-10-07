تركيا : شجار و حادثة طعن بين سوريين تتطور لجريمة قتل غير متوقعة ارتكبها صديق ثالث غاضب ! ( صور )

قالت وسائل إعلام تركية، إن شجاراً بين سوريين اثنين، في محافظة أضنة بتركيا، تحول إلى حادثة مأساوية، انتهت بإصابة أحدهما إصابة خطيرة، ومقتل الآخر.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء، أول أمس الخميس، أن خلافاً وقع بين السوري مشير العواد (29 عاماً)، وزميله حسين العلي، حيث يعمل الإثنان في مزرعة بأضنة.

وتطور الخلاف إلى شجار أفدم فيه العواد على طعن العلي بسكين في ظهره، قائلاً له: “أنتم قتلة عائلتي في سوريا”.

وأضافت الوكالة أن كلاً من يوسف الخليفة وهاكان سونمر، اللذنا يعملان في المكان ذاته مع العلي والعواد، قاما بنقل الأول إلى المستشفى، مستخدمين شاحنة موجودة في المزرعة.

وعاد الاثنان بعد ذلك إلى المزرعة، وأثناء عودتهما تصادفا بالعواد الذي ركب معها ونشب خلاف بينه وبين الخليفة، (AksAsler.com) ما دفع الأخير الغاضب من حادثة الطعن، لفتح باب الشاحنة وهي مسرعة، ودفع العواد خارجها، ما أدى إلى ارتطامه بعنف بالأرض، ووفاته على الفور.

وذكرت الوكالة أن المحكمة أخلت سبيل سائق الشاحنة (سونمز)، وتم توقيف الخليفة على ذمة التحقيق، فيما يتلقى العلي العلاج في المستشفى.