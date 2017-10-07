دعوى قضائية ضد ” موجه ” في إحدى المدارس النظامية أطلق على غرفته اسم فرع أمن و اعتدى على طلاب بوحشية ( صور )

دعوى قضائية ضد ” موجه ” في إحدى المدارس النظامية أطلق على غرفته اسم فرع أمن و اعتدى على طلاب بوحشية ( صور )

رفع أولياء أمر طالبين في مدرسة بريف السويداء، دعوى قضائية ضد “موجه” اعتدى عليهما بالضرب.

وقالت شبكة “السويداء 24” الأبرز في المحافظة، إن الموجه في مدرسة تركي الصفدي، ببلدة المشنف، “عامر سراي الدين”، اقتاد الطالبين (ثالت إعدادي) يوم الإثنين الماضي من داخل إحدى الحصص، بسبب شغبهما، إلى غرفة الإدارة، التي يسيمها “بيت خالتك”، تشبيهاً لها بالأفرع الأمنية.

وما إن دخل الموجه إلى الغرفة، حتى انهال على الطالبين بالضرب المبرح مستخدماً كابلاً وعصا مدببة، يطلق عليها اسم (أم دعاس)، تركا أثراً واضحاً على جسد الطالبين، بحضور مدير المدرسة “وسيم المتني”، الذي لم يحرك ساكناً تجاه الموجه.

وبعد عودة الطالبين إلى منازلهما، قام أولياء أمورهما برفع دعوى قضائية بحق الموجه، وقام أقرباء الطالب “إيهاب الحسنية” (الصورة)، بنشر صور لآثار الضرب المبرح على جسد الطالب.

وأثارت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع استياء كبيراً، بينما ألقى آخرون باللائمة على الانحدار الأخلاقي للطلاب، واستهتارهم بالتعليم والمعلمين.