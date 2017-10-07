روسيا التي تقصف السوريين ” تقدم الدعم الجوي للجيش الحر ” ! .. بدء العد التنازلي لمعركة إدلب المرتقبة ( محدث أولاً بأول )

روسيا التي تقصف السوريين ” تقدم الدعم الجوي للجيش الحر ” ! .. بدء العد التنازلي لمعركة إدلب المرتقبة ( محدث أولاً بأول )

↓ أردوغان: عملية #درع_الفرات قضينا من خلالها على على عدد من الإرهابيين، وسنخطو خطوة نحو #إدلب لتكون مكانا آمنا للسوريين (TRT)

↓ أردوغان: سوف نخطو خطوة جديدة في #إدلب بالرغم من كل المحاولات التي تريد منعنا من ذلك

↓ أردوغان: ستتعرض مدننا الجنوبية إذا سمحنا للإرهابيين بالوصول للمناطق الحدودية، لذلك سنحمي مواطنينا والمواطنين السوريين

↓ أردوغان: نتخذ خطوة جديدة لتحقيق الأمن في إدلب في إطار توسيع”درع الفرات”، وهناك تحركات جدّية اليوم في إدلب ستستمر خلال المرحلة القادمة

↓ أردوغان: إلى الأن الجيش التركي لم يدخل إلى #إدلب، إنما الجيش السوري الحر هو من يدير العملية هناك

↓ أردوغان: عمليات الجيش السوري الحر في إدلب تلقى دعما جويا #روسيا ودعما بريا من الجيش التركي داخل الحدود التركية (سكاي نيوز)

↓ أردوغان: روسيا ستدعم عملية إدلب جوا وجنودنا من داخل الحدود التركية (العربية)

↓ أردوغان: الجيش التركي سيقوم بتأمين داخل مدينة #إدلب والروس سيؤمنون الأرياف

↓ ناشطون : جرافات تركية تزيل أجزاء من الجدار الفاصل على الحدود مع سوريا تأكيداً لبدء العمل العسكري في إدلب

↓ رويترز عن NTV التركية : أردوغان أخبر المراسلين بعد خطابه أن روسية تدعم العملية جواً بينما يدعمها الجنود الأتراك براً من داخل الحدود التركية