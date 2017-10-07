رونالدو يبيع جائزة أفضل لاعب في العالم لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة

تبرع نجم كرة القدم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو بإحدى جوائز أفضل لاعب في العالم التي حصل عليها لمؤسسة خيرية تكرس جهودها لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

وتبرع رونالدو بالجائزة، التي حصل عليها عام 2013، لمؤسسة “تمنى” الخيرية (ميك أ ويش)، التي تساعد الأطفال المصابين بأمراض خطيرة على تحقيق أمنية لم يتخيلوها، مثل مقابلة نجمهم المفضل أو مثلهم الأعلى أو الذهاب لمكان معين.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الجائزة بيعت في مزاد مقابل 600 ألف يورو.

ويُعرف عن نجم ريال مدريد الإسباني تبرعه للمؤسسات الخيرية، إذ دفع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما تكاليف الرعاية الطبية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة في مناسبات مختلفة، وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، كما تفيد تقارير بأن رونالدو يمول الأبحاث في المستشفى الذي يعالج والدته من السرطان.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات أعوام 2008 و2013 و214 و2016.

ورونالدو هو ثاني أكثر اللاعبين تتويجا بهذه الجائزة المرموقة بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي فاز بالجائزة 5 مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

ويعد رونالدو هو الأوفر حظا للحصول على الجائزة العام الحالي بعد قيادته لريال مدريد للحصول على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.