ساوثغيت : إنكلترا لا تقارن بإسبانيا

كان مدرب إنكلترا صريحاً حول مكانة فريقه بين منتخبات كرة القدم، غاريث ساوثغيت، بعد فوز غير مقنع 1-0 على سلوفينيا منحها التأهل إلى النهائيات اول أمس الخميس.

وحتى بعد أن نجح هاري كين في هز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، كان من الممكن أن تقابل الجماهير ضمان تأهل منتخب بلادها بصيحات الاستهجان بإستاد ويمبلي.

وافتقر فريق شاب لإنكلترا للذكاء وهو نفس الانتقاد الذي وجه للفريق خلال التصفيات السهلة التي لم تبعث على التفاؤل.

وقال ساوثغيت، الذي تولى المسؤولية خلفاً لسام ألاردايس بعد مباراة واحدة من المجموعة السادسة، إن “الأهم الآن هو اكتمال الهدف الأول وهو التأهل إلى النهائيات في روسيا”.

وأضاف للصحافيين: “المباراة أوضحت مكاننا، هل كان الأداء الذي نتمناه؟ لا بالطبع لا، أعتقد أن الجماهير أرادت المجيء ومشاهدة الأهداف والاستمتاع، بالتأكيد وبدون تفكير كان يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، تعلم ما تتمناه وما هو المنطقي”.

وتابع المدرب الإنكليزي: “هل سنتحول إلى إسبانيا في ثمانية أشهر؟ لا لن نفعل، إسبانيا تملك تشكيلة مليئة بلاعبين فازوا بدوري أبطال أوروبا وبطولات دوري، لا نملك لاعبين أثبتوا أنفسهم على هذا المستوى، لكنا الآن نملك فرصة اللعب في كأس العالم، ولهذا كان من الضروري أن نتأهل”.

وتابع مدرب إنكلترا: “في بعض النواحي ربما هم مجموعة من الشبان غير الجاهزين، رغبتي وطريقتي المثالية في اللعب وما نريد فعله في العام المقبل ربما هما أمران مختلفان”.

وبينما يوحي الأداء بأنه بعيد عن المرغوب فإن إنجلترا نجحت في التطور فيما يخص تسجيل الأهداف المتأخرة خلال هذه التصفيات فأحرزت قرب النهاية في فوزها خارج ملعبها على سلوفاكيا ثم هدف التعادل عن طريق كين ضد إسكتلندا وأخيراً هدفه بإستاد ويمبلي.

وقال ساوثغيت: “نضطر للبحث عن سبل لتحقيق الفوز بأن نكون أكثر ذكاء لأن الأمور لا تسير بسلاسة، لكننا نملك من يستطيع تسجيل الأهداف، نحن فريق يسجل أهدافاً متأخرة ولا تهتز شباكه بها وهو ما يتحول إلى فكرة أساسية”. ( reuters )