سلطان بروناي يحتفل بيوبيله الذهبي بـ ” عربة من ذهب “

احتفالاً بمرور 50 عاماً على تبوئه عرش سلطنة #بروناي ، احتفل حسن البلقية باليوبيل الذهبي عبر التجول في شوارع العاصمة بعربة من ذهب.

وحضر الاحتفالات عشرات الآلاف من المواطنين، بينما رافقت زوجة السلطان، “أزريناز مظهر حكيم” والتي تصغره بـ32 عاماً، زوجها في جولته على الرعايا.

وتعد سلطنة بروناي التي تضم 400 ألف مواطن فقط، إحدى أغنى دول العالم بسبب وفرة النفط واحتياطات الغاز، طبقاً لما اوردت صحيفة إيلاف، ويعتبر السلطان الحالي الوريث الـ 29 للعائلة المالكة التي تسلمت مقاليد الحكم منذ 600 عام.

ويحل السلطان في المرتبة الثانية لأطول حاكم في العالم بعد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية. ويشتهر السلطان بحبه للذهب، إذ تشير تقارير إلى أنه يأكل طعامه من ملاعق ذهب، ويمتلك طائرة خاصة بقيمة مائة مليون دولار، إلى جانب أسطول من السيارات الفاخرة المصنوعة خصيصاً لإرضاء ذوقه.