” عاصفة خافيير ” تقتل صحافية بارزة في ألمانيا

لاقت صحفية ألمانية بارزة حتفها جراء تعرضها لحادث، خلال عاصفة قوية اجتاحت شمالي ألمانيا أول أمس الخميس.

وأعلنت الخارجية الألمانية والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، يوم الجمعة، أن الصحفية وخبيرة الشؤون السياسية سيلكه تيمبل فارقت الحياة جراء تعرضها لحادث أمس في العاصمة برلين.

وبحسب بيانات قوات الإطفاء، فارقت تيمبل الحياة جراء سقوط شجرة عليها خلال إعصار “خافيير” بعدما خرجت من سيارتها لإزالة أحد العوائق من الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن تيمبل رئيسة تحرير مجلة “إنترناتسيوناله بوليتيك” الألمانية وعضو مجلس إدارة في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية.

وأشاد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، في بيان، بمناقشات تيمبل ودقتها وفطنتها السياسية، مضيفا أن تيمبل (54 عاماً) كانت شخصية غير عادية في المناقشات المتعلقة بالسياسة الخارجية، كما أنها ساهمت في إثراء المناقشات في وسائل الإعلام كمعلقة وشريكة حوار في الأوساط السياسية والرأي العام.

تجدر الإشارة إلى أن إعصار “خافيير” أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل في ألمانيا. (AFP – DW)