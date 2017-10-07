مشاهد من مقتل السفير الروسي تظهر في لعبة ” باتمان ” ! ( فيديو )

ظهرت مشاهد من حادثة مقتل السفير الروسي أندريه كارلوف، الذي قتل في أنقرة في 19 كانون الأول / ديسمبر 2016، في لعبة Batman: The Enemy Within

وقام مطورو اللعبة من شركة “Telltate” باستخدام الصورة التي تظهر فيها جثة السفير والقاتل يقف بجانبه.

وكان أول من لاحظها هو أحد اللاعبين، وكتب في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر: “تيلت قامت باستخدام صورة الدبلوماسي الروسي المقتول في الإصدار الجديد للعبة…هههههه”، وأرفقها بصور، الأولى الصورة الأصلية، والأخرى مأخوذة من اللعبة.

وأشار مستخدم آخر إلى أن المطورين لم يقوموا حتى بإضافة تعديلات للصورة بغرض التمويه.

​ويظهر السفير في فيديو اللعبة في الدقيقة الـ 20 تقريبا على أنه ضحية حادثة سرقة بنك. (SPUTNIK)