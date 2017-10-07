” موزيلا ” تنهي دعم ” فايرفوكس ” على ويندوز ” Vista ” و ” XP “

أعلنت شركة #موزيلا عن أنها سوف تنهي تماماً دعم متصفحها #فايرفوكس على نظامي #ويندوز فيستا (Vista) وإكس بي (XP) في شهر يونيو (حزيران) 2018، بحيث لن يحصل مستخدمو فايرفوكس على تلك الأنظمة على التحديثات الأمنية بعد حلول التاريخ المعلن، مما قد يضطر المستخدمين إلى ترقية النسخة الخاصة بهم من النظام التشغيلي ويندوز، وذلك بعد قيام الشركة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتوفير وعود حول إعادة تقييم أرقام المستخدمين في منتصف عام 2017.

وقد أنهت شركة موزيلا دعمها لنظامي ويندوز فيستا وإكس بي منذ إصدارها نسخة فايرفوكس (Firefox 53) في شهر أبريل (نيسان 2017)، وتبعاً لذلك قامت بنقل مستخدمي تلك الأنظمة إلى إصدار الدعم الموسع لفايرفوكس (ESR)، بحسب ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، حيث أن هذا الإصدار الموسع مصمم من أجل المدارس والجامعات والشركات وغيرها ممن يحتاجون إلى المساعدة فيما يخص عمليات النشر الجماعي.

ووعدت الشركة في وقت سابق بالإعلان عن التاريخ النهائي لانتهاء دعم متصفح فايرفوكس على تلك الأنظمة التشغيلة، ويبدو أن الوقت قد حان لذلك الآن، وقد أنهت شركة موزيلا في شهر أغسطس (آب) 2016 دعم متصحفها لنسخ متعددة من نظام تشغيل أجهزة الحواسيب ماك، بما في ذلك (OS X 10.6 Snow Leopard) و(OS X 10.7 Lion) و(OS X 10.8 Mountain Lion).

وقررت موزيلا الحفاظ على دعم الإصدارات القديمة من ويندوز، وذلك على عكس شركة غوغل التي أنهت دعم متصحفها كروم للإصدارات القديمة من نظام ماك (OS X) وإصدارات إكس بي وفيستا من ويندوز، وتشير الشركة إلى أن أنظمة التشغيل غير المدعومة لن تتلقى أي تحديثات أمنية، مما يجعل استعمالها غير آمن وخطير، وتشجع بشدة المستخدمين على الترقية إلى إصدار مدعوم من إصدارات أنظمة ويندوز من شركة مايكروسوفت.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أنهت دعمها الرئيسي لنظام التشغيل ويندوز إكس بي بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 2009، ومن ثم ألغت الدعم الموسع للنظام بتاريخ 8 أبريل (نيسان) 2014، بينما أنهت دعمها الرئيسي لنظام ويندوز فيستا بتاريخ 10 أبريل (نيسان) 2012، وسحبت دعمها الموسع للنظام بتاريخ 11 أبريل (نيسان) 2017، مما يجعل موزيلا تدعم هذه الأنظمة لفترة أطول من مايكروسوفت.

ويتعذر على مستخدمي ويندوز إكس بي الترقية إلى إصدارات أحدث من متصفح ميكروسوفت إنترنت إكسبلورار (IE)، حيث أن إصدار (IE8) هو أحدث إصدار يمكنهم تثبيته، بينما يتوفر إصدار (IE9) لنظامي ويندوز فيستا وويندوز 7 فقط، بينما تتوفر إصدارات (IE10) و(IE11) لنظامي ويندوز 7 وويندوز 8 فقط، وبالتالي فإن العديد من مستخدمي إكس بي وفيستا يختارون استخدام متصفحات طرف ثالث.