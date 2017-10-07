نجاة طفل سوري بأعجوبة بعد أن دهسته سيارة في إسطنبول ( فيديو )

نجاة طفل سوري بأعجوبة بعد أن دهسته سيارة في إسطنبول ( فيديو )

نجا طفل سوري يبلغ من العمر عامين فقط بمعجزة من الموت، بعد أن مرت عجلات شاحنة فوقه، بمدينة اسطنبول.

ونشرت صحيفة “حرييت” التركية، يوم أمس الجمعة، مقطعاً مصوراً يظهر الطفل لحظة الحادث.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت أمس (الخميس) في حي بيوغلو، بمدينة اسطنبول، حيث جاءت السورية زينب أحمد، لزيارة عائلتها مصطحبة طفلها “هافين أحمد” الذي غافلها وابتعد عن باب المنزل، لتدهس الشاحنة الطفل أثناء عبوره للرصيف المقابل.

وأضافت أن عجلتي الشاحنة اليسرى الأمامية والخلفية مرت فوق الطفل دون أن يدرك السائق ماحدث، وفور إدراكه أوقف الشاحنة وأخرج الطفل، وسارع أحد الأتراك من الجوار ممن شهدوا الحادثة واحتضن الطفل وذهب به إلى مستشفى خاص، بالقرب من مكان الحادث.

وأوضح الاطباء أن الحالة الصحية للطفل تستدعي نقله لمستشفى آخر، وأسرع التركي بنقل الطفل إلى مستشفى أوكميدان للتدريب والبحوث، وتم نقله من هناك إلى مستشفى جراح باشا الجامعي بسيارة إسعاف، نظراً لعدم وجود شواغر في جناح العناية المشددة.

وبحسب الأطباء، فقد تأذت رئتا الطفل جراء الحادثة، كما تعرض لكسر في الكتف، وأكدوا أن وضعه الصحي تحسن بعد إجراء العمل الجراحي له وإخراجه من العناية المشددة.

وختمت الصحيفة بالقول إن الشرطة تبحث عن سائق الشاحنة.