نيمار يطالب باريس سان جيرمان بالتعاقد مع سانشيز

ذكرت تقارير فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يدرس بيع مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى إدارة سان جيرمان لبيع كافاني مقابل مبلغ كبير، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، لتفادي عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد توقع عليه حال اختراقه اللعب المالي النظيف، بعد الصفقات القياسية التي أبرمها في الصيف الماضي، بالتعاقد مع نيمار والفرنسي كيليان مبابي بمبالغ خيالية.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية أن نيمار اقترح على إدارة سان جيرمان التعاقد مع لاعب آرسنال، التشيلي أليكسس سانشيز، الذي سيصبح لاعباً حراً مع نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن أرسنال لن يوافق على رحيل سانشيز دون مقابل، ولذلك قد يحاول بيعه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستفتح أبوابها يناير (كانون الثاني) المقبل.