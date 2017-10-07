واشنطن توافق على بيع “ ثاد ” المضادة للصواريخ الباليستية للسعودية بقيمة 15 مليار دولار

أعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن بلادها وافقت على بيع 44 منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ البالستية، للسعودية، بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان صدر، الجمعة، “أقرت وزارة الخارجية مبيعات عسكرية محتملة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، لمنظومات ثاد والتجهيزات والخدمات والدعم المتعلق بها، بما يقدر قيمته بـ 15 مليار دولار”.

ولفت إلى أن “الصفقة الجديدة تعدّ جزءا من تلك التي عقدها الرئيس، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض، في مايو/ آيار الماضي، والتي بلغ مجموع قيمتها 11 مليار دولار”.

ووفقاً للبيان، فإن طلبية السعودية تضمّنت 44 منظومة “ثاد”، و360 صاروخاً، و16 وحدة تحكم، إضافة إلى 7 رادارات.

كما تضمّنت أيضا 43 عجلة متنقلة ومولدة، وووحدة تزويد بالطاقة الكربية، ومقطورات وأجهزة اتصالات، وأجهزة اختبار وصيانة ومواد احتياطية، وغيرها. (ANADOLU)