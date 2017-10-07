وفاة الممثلة المصرية داليا التوني في حادث سير

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في #مصر وفاة الفنانة الشابة #داليا_التوني عقب تعرضها لحادث سيارة على طريق سريع.

وتوفيت الفنانة إثر تصادم سيارتها بأخرى على طريق القاهرة – العين السخنة.

يذكر أن بداية داليا التوني كانت من خلال المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الكبير أوي” عام 2011، بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم، لكن الدور الذي كان السبب في شهرتها كان في فيلم “الألماني” عام 2012.

وكان آخر أعمالها مسلسل “حلاوة الدنيا” مع النجمة هند صبري، والذي عُرض في رمضان الماضي.