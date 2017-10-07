وفاة صحفية يابانية عملت 159 ساعة متواصلة !

تكشفت أخيرا أسباب وفاة الصحفية اليابانية ميفي سادو ذات الـ31 ربيعا والتي عملت في هيئة إذاعة وتلفزيون “NHK” في #طوكيو .

وحدد مفتش معايير العمل في طوكيو سبب وفاة الفتاة بفشل عضلة القلب بسبب الضغط الكبير في العمل، كما جاء في صحيفة “The Japan Times”.

ووفقا لما كتبته الصحيفة فإن الصحفية قبل وفاتها عملت شهرا كاملا، ولم تسترح سوى يومين، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، وهذا يعني أنها عملت 159 ساعة إضافية خلال هذه المدة.

يذكر أن سادو توفيت، عام 2013. وكانت تعمل في الأخبار المتعلقة بالسياسية. وتعد اليابان من الدول القليلة التي تعترف رسميا بالموت بسبب ضغط العمل.