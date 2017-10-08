ألمانيا : الشرطة تبحث عن تركي أطلق النار على ابنة زوجته السابقة

تجري شرطة مدينة نيوس، غربي ألمانيا، بحثاً عن رجل تركي، كان قد أطلق الرصاص على ابنة زوجته السابقة.

وقالت مجلة فوكس الألمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تبحث عن هكي بيكين (47 عاماً)، ونشرت صورة له.

وأضافت أن بيكين أطلق النار على ابنة زوجته السابقة بمنطقة فيخوفن، الأربعاء الماضي، فيما لا تزال الشابة البالغة من العمر 25 عاماً في المستشفى، خارج مرحلة الخطر.

وما تزال دوافع الرجل غير واضحة، وتعتبره الشرطة خطراً ومن المرجح أن يكون مسلحاً.

المصدر : FOCUS