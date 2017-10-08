ألمانيا : ميركل تعلن عن تأييدها لـ ” ائتلاف جامايكا “

حضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل حزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» المحافظ التي تنتمي إليه يوم (السبت)، على محاولة تشكيل ائتلاف ثلاثي بين المحافظين وحزب «الخضر» و«الحزب الديموقراطي الحر»، في أوضح تأييد لها لما يعرف باسم «ائتلاف جاميكا».

وفاز المحافظون بنصيب الأسد في الانتخابات العامة التي جرت في 24 أيلول (سبتمبر)، لكنهم خسروا نسبة من التأييد لصالح حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وبالتالي هم في حاجة إلى شريك أو أكثر لتشكيل حكومة.

ويعرف الائتلاف بين «المحافظين» و«الخضر» و«الحزب الديموقراطي الحر» باسم «ائتلاف جاميكا»، نظراً لأن ألوان رايات هذه الأحزاب هي الأسود والأصفر والأخضر.. ألوان علم جاميكا.

وقالت مركل إن حزبها يجب أن يعقد اجتماعاً خاصاً لإتاحة الفرصة لأعضائه للتصويت على أي اتفاق على تشكيل ائتلاف.

وقالت لشباب من الحزب في مدينة دريسدن «أنصح الجميع بالتركيز على ما هو مقبل… أولاً بين حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (في بافاريا)، ثم مع الحزب الديموقراطي الحر والخضر، ولفهم التفويض الذي منحه لنا الناخبون».

وقالت أيضاً إنها تعتقد أن اتفاقاً بين حزبها وحزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» (في بافاريا) ممكن على رغم اختلاف مواقف الحزبين من سياسة الهجرة. ومن المقرر عقد اجتماع بين قادة الحزبين غداً. وقالت «سأفعل ما في وسعي لتحقيق تقدم في هذا الصدد… وبالنوايا الطيبة، سيكون هذا ممكنا». (REUTERS)