أول تصريح لوزارة الدفاع الأمريكية بعد التحركات التركية في إدلب

أول تصريح لوزارة الدفاع الأمريكية بعد التحركات التركية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، السبت، دعمها للتحركات التركية الرامية لحماية وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط إريك باهون “ندعم جهود تركيا حليفتنا بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مكافحة الإرهاب، ومساعيها الرامية لحماية حدودها”.

جاء ذلك في تصريح مكتوب أرسله المسؤول العسكري الأمريكي، للأناضول، شدد فيه أيضًا دعم بلاده لتركيا في مساعيها الرامية لمنع إنشاء مناطق آمنة للتنظيمات الإرهابية”

واستطرد في ذات النقطة قائلا “لا شك أن النظام السوري، جعل من الشمال الغربي لبلاده مناطق آمنة لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي يدعم كافة التنظيمات الإرهابية حول العالم”.

وأوضح باهون أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من “جبهة النصرة” المعروف باسم “جبهة الشام” لم يتغير، مضيفًا فهذه الجبهة “تعد امتداد القاعدة في سوريا، ومدرجة على قائمة التنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وأضاف المتحدث أن “جبهة النصرة التي أعلنت من قبل قطع علاقاتها بالقاعدة، لا زالت لها صلات بها حتى الآن، وتنفذ أجندة الأخيرة وأهدافها، وغير معنية بأهداف الشعب السوري”. (ANADOLU)