إسطنبول تستقبل نحو 8 ملايين سائح خلال 9 أشهر

استقبلت مدينة إسطنبول التركية 7 ملايين و997 ألفًا و982 سائحًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب أرقام نشرتها وزارة السياحة التركية، سجّلت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، زيادة في عدد السياح الأجانب بإسطنبول، بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أشارت وزارة السياحة في بيانها، إلى الزيادة الملحوظة في عدد السياح الأجانب الزائرين لإسطنبول خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بلغت 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد السياح الأجانب الزائرين لإسطنبول في سبتمبر مليونًا و45 ألفًا و896 سائحًا.

وجاء الألمان في المرتبة الأولى، بـ 736 ألفًا و444 سائحًا، ثم الإيرانيون بـ 636 ألفًا و815 سائحًا، ثم السعوديون بـ 470 ألفًا و557 سائحًا.(ANADOLU)