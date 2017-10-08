ارتفع العدد بنسبة كبيرة خلال عام واحد .. صحيفة ألمانية تكشف عن عدد السوريين الحاصلين على ” مساعدات اجتماعية ” في ألمانيا

ارتفع العدد بنسبة كبيرة خلال عام واحد .. صحيفة ألمانية تكشف عن عدد السوريين الحاصلين على ” مساعدات اجتماعية ” في ألمانيا

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أول أمس الجمعة، أن عدد الأجانب في ألمانيا الذين يستلمون مساعدات اجتماعية وصل إلى نحو مليونين شخص في نهاية شهر حزيران الماضي، وبزيادة مقدارها 25.6 بالمائة عن منتصف العام الماضي.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن أرقام الوكالة الاتحادية للعمل أنه من بينهم 1.49 مليون شخص يعملون ولكن رواتبهم لا تكفي لتغطية المعيشة لذلك يستلمون المساعدات، فيما كان نحو 507 ألف شخص دون عمل ويحصلون فقط على المساعدات الاجتماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة الكبرى من الأجانب التي تحصل على مساعدات اجتماعية في ألمانيا كانت من سوريا، إذ استلم أكثر من 564 ألف سوري المساعدات، وظهرت أعداد السوريين لأول مرة في مقدمة الحاصلين على المساعدات في إحصائيات وكالة العمل، وذلك بعد توضيح الحق في البقاء في ألمانيا (كحصولهم مثلا على حق اللجوء) للكثير منهم.

وارتفعت نسبة السوريين الحاصلين على المساعدات بنحو 93 بالمائة خلال عام واحد فقط، فيما حصل أكثر من 269 ألف تركي وأكثر من 129 ألف عراقي على المساعدات الاجتماعية في ألمانيا. (Deutsche Welle)