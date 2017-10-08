السعودية : مقتل جنديين و إصابة ثلاثة في ” هجوم جدة “

أعلنت وزارة الداخلية لبسعودية أمس مقتل رجلي أمن وإصابة ثلاثة آخرين بعد أن تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي في مدينة جدة لإطلاق نار من مواطن تمت مواجهته وقتله على الفور.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في بيان صحافي أمس، أنه «عند الساعة 3.25 من فجر السبت الموافق 17 / 1 / 1439هـ تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، وتم التعامل معه على الفور من رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، ما نتج منه مقتله بنفس مكانه في الحال».

وأضاف التركي بحسب صحيفة الحياة أن الحادثة الإجرامية نجم عنها مقتل وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي، وإصابة العريف وليد بن علي شامي والجندي أول أحمد صالح القرني والجندي أول عبدالله هندي السبيعي، إذ يتلقون حالياً العلاج اللازم».

ولفت إلى أن التحقيقات بينت أن المهاجم سعودي الجنسية يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (28 عاماً)، وضبط بحوزته سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وثلاث قنابل حارقة مولوتوف، مبيناً أن الجهات الأمنية لا تزال تباشر تحقيقاتها، وستعلن عن المستجدات لاحقاً.