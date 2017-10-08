الكويت تحقق بمقطع لفتاة ظهرت شبه عارية و على جسدها عبارات عشق

فتح الأمن الكويتي تحقيقا مكثفا للوصول إلى هوية فتاة تم تداول مقطع لها في حفلة أو تجمع شبابي وهي شبه عارية.

وذكر مصدر أمني، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن الأمن الجنائي رصد المقطع المتداول، إذ صدر أمر بضبط الفتاة للوقوف على ملابسات الحفل الذي ظهرت فيه، وأسباب نقش الكلمات على ظهرها العاري.

ورجح المصدر عدة احتمالات حول مصدر المقطع، إذ أكد أنه ستتم متابعته في حال ثبت أنه داخل الدولة، وفيما إذا كان خارجها فإن الأمر لا يعني وزارة الداخلية.