المعارضة الروسية تدعو بوتين إلى التنحي و الشرطة تعتقل محتجين في سان بطرسبرغ

احتشد مؤيدو المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني في موسكو امس (السبت) مطالبين الرئيس فلاديمير بوتين بالتنحي والسماح لنافالني بخوض سباق الرئاسة.

وتحت سماء ملبدة بالغيوم وأمطار هطلت على فترات متقطعة تجمع حوالى ألف من مؤيدي نافالني في ميدان «بوشكين» في وسط موسكو مرددين هتافات «روسيا ستكون حرة» و«روسيا بلا بوتين».

ودعا نافالني، المسجون حالياً لمدة 20 يوماً لانتهاكه قواعد التجمعات العامة، إلى هذه المسيرة في موسكو وعدد من المدن الأخرى في أنحاء روسيا تزامناً مع يوم ميلاد بوتين الـ 65.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح بوتين، الذي يسيطر على الحياة السياسية الروسية من 18 عاماً تقريباً، لفترة رابعة في آذار (مارس).

ويأمل نافالني في الترشح أيضاً على رغم أن اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا قالت إنه لا يمكنه الترشح للرئاسة بسبب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما يقول نافالني إنه حكم له دوافع سياسية.

وفي سان بطرسبرغ، قال شاهد إن الشرطة الروسية اعتقلت ما لا يقل عن عشرة محتجين اليوم أثناء قيام مئات النشطاء المناهضين للكرملين بمسيرة صوب الشارع الرئيس في المدينة.

واعتقلت الشرطة في أماكن أخرى في روسيا أكثر من 100 من نشطاء المعارضة في وقت سابق اليوم. وقالت السلطات إن معظم المظاهرات غير قانونية، بسبب عدم حصولها على موافقة رسمية قبل تنظيمها.(REUTERS)