بالفيديو .. ” السحابة الثعبان ” تثير الفزع في اليابان

سببت سحابة تبدو كأنها #ثعبان ضخم في السماء صدمة لليابانيين.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن السكان المحليين في مدينة نيغاتا، شعروا بالذهول عندما رأوا الظاهرة الغريبة، بحسب قناة العربية السعودية، حيث ظهرت السحابة وسط سماء مليئة بالغيوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وتم تسجيل لقطات للمشهد الغريب ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أثارت ضجة كبيرة بين المستخدمين.

ويعتقد خبراء الأرصاد الجوية أن الظاهرة هي مثال على ما يطلق عليه “سحابة القمع”، وهي تتشكل في بداية الأعاصير.