بالفيديو .. هاتف ” سامسونغ ” ينفجر في وجه شاب اندونيسي

أصيب شاب إندونيسي بحروق شديدة في الصدر جراء انفجار هاتفه المحمول، سامسونغ دون سابق إنذار، بينما كان يضعه فى جيبه.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يظهر الحادث المروع الذي تعرض له الشاب “يالنتو”، بعدما فوجئ بانفجار هاتف سامسونغ واشتعال النيران في ملابسه.

وصرح بالنتو للصحيفة أن جهازه من نوعية Grand Duos، مضيفًا أنه ترك جهاز أداة البلوتوث، مفعلة بالإضافة للواي فاي، والـ GPS، نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وأشار يالنتو، من مدينة سيمرجن، بإندونيسيا، أنه شعر بارتفاع حرارة الجهاز، وقبل أن يتمكن من الوصول إليه انفجر الهاتف بوجهه.

يذكر أن أكثر من 100 شخص اشتكوا من تعرضهم لحوادث مماثلة بعد انفجار هواتفهم الخلوية من ماركة “سامسونغ”، من طرازات مختلفة.