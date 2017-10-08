بلجيكا : شركة الخطوط الحديدية تفصل شاباً قاتل في سوريا مع أخطر الإرهابيين الذين نفذوا هجمات في أوروبا

بلجيكا : شركة الخطوط الحديدية تفصل شاباً قاتل في سوريا مع أخطر الإرهابيين الذين نفذوا هجمات في أوروبا

فصلت شركة الخطوط الحديدية البلجيكية ” HR-Rail”، بلجيكياً خضع لدورة تأهيلية لقيادة القطار، بعد أن أبلغت من قبل السلطات بأنه مقاتل سابق في سوريا، مع اثنين من أخطر الإرهابيين.

ونقلت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية، عن المتحدثة باسم شركة الخطوط الحديدية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن شركتها فصلت (زكريا.هـ) على الفور من عمله في شركة “إنفرابل”.

وقالت المتحدثة إن زكريا حين تم توظيفه، كانت صحيفته الجنائية خالية من أي جرم.

وقد كان زكريا موجوداً في سوريا بين أيلول 2013، وآذار 2014، مع عبد الحميد أباعود، العقل المدبر لهجمات باريس الدموية، ونجم العشرواي، الانتحاري الذي فجر نفسه في مطار بروكسل.

وحكم على زكريا في (15/12) من العام الماضي، بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وفي (1/2) من العام الجاري، تم توظيفه في شركة إنفرابل، حيث حصل على تأهيل هناك ليصبح سائق قطار.

وبعد أن انتهت مدة تقديم الطعن، بتاريخ (15/12) من العام الجاري، تم تعديل صحيفته الجنائية، وكان زكريا حينها قد بدأ في تدريبه، وكانت إجراءات طلب توظيفه قد قدمت في بداية آب 2016، قبل صدور الحكم عليه.

وتم إعلام الشركة في نهاية شهر أيلول أن زكريا مدان، حيث تم فصله مباشرة، وقالت المتحدثة كيم: “اتبع زكريا تأهيلاً ليصبح سائق قطار للعمل وليس قطار ركاب، ولم يكن قد أنهى التعليم بعد، ولم يقد قطاراً بمفرده أبداً، وبحسب قوانيننا الداخلية، يجب على الموظف أن يعلمنا إن كان محكوماً عليه، لكن ذلك لم يحدث”.

وفي سؤال عما إذا كانت الحادثة هذه قد تغير طريقة التوظيف، أجابت المتحدثة أن هذا السؤال يصلح لكل القطاعات، وليس فقط سكك الحديد.

وكان وزير المواصلات قد أعلن عن صدور قانون يوجب وجود مسح أمني أفضل لسائقي القطارات، حيث سيكون من غير الممكن أن يشكل أحد خطراً على الأمن في عمله كسائق قطار.

وذكرت المتحدثة أن شركة الخطوط الحديدية، ستقدم تعاونها الكامل في ذلك، دون أن تفصح الشركة عن أي خطوات قضائية ستتخذها ضد زكريا.

المصدر : Demorgen