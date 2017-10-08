ترامب : سأعطي فرصة للسلام قبل نقل السفارة الأميركية إلى القدس

قال الرئيس الاميريكي دونالد ترامب في مقابلة السبت إنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وقال ترامب ، في مقابلة مع حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي في برنامج “هاكابي” على شبكة “تي بي إن”، إن إدارته تعمل على خطة لإحلال السلام بين الجانبين.

وقال “أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر في نقل السفارة إلى القدس”.

وأضاف “إذا أمكننا تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط في نهاية المطاف وهو الأمر الذي يجب أن يحدث”.

وبسؤاله عما إذا كان قد وضع إطارا زمنيا لنقل السفارة قال ترامب “سنقوم باتخاذ قرار في المستقبل غير البعيد”.

وفي الأول من حزيران/ يونيو الماضي، وقع ترامب أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأميركية في تل أبيب. وكان قد تحدث خلال حملته الانتخابية عن رغبته في نقلها إلى القدس.

وأقر الكونغرس قانونا عام 1995 يجعل نقل السفارة إلى القدس من أركان السياسة الأميركية، في تأييد رمزي لإعلان إسرائيل للمدينة بشطريها عاصمة أبدية لها.

لكن القانون تضمن بندا سمح لكل رئيس بأن يؤجل كل ستة أشهر تطبيق القرار. وقد عمد الرؤساء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى تأجيل تنفيذ القرار منذ ذلك الحين.(REUTERS)