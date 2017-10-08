تطورات الأحداث في إدلب ( فيديو | محدث أولاً بأول )

↓ ناشطون : هيئة تحرير الشام تستهدف رافعة تركية كانت تزيل جزءاً من الجدار الحدودي في كفرلوسين بريف إدلب

↓ الجزيرة : هيئة تحرير الشام تستهدف دبابة للجيش التركي بالقرب من الجدار الفاصل بين جانبي الحدود السورية التركية

↓ الجزيرة : المدفعية التركية تقصف الجانب السوري من الحدود و فرار العشرات من مخيمات النازحين المتواجدة في المنطقة

↓ شبكة “بوابة إدلب” : المدفعية التركية تستهدف منطقة الحدود بثلاث قذائف سقطت قرب مخيم مدير حسان على الحدود التركية السورية

↓ مخلص أحداث الأمس : بدء العد التنازلي لمعركة إدلب المرتقبة ( محدث أولاً بأول )

↓ المرصد : حدوث اشتباك مباشر بين القوات التركية من جهة، وعناصر من هيئة تحرير الشام من جهة أخرى، عند حدود إدلب الشمالية مع لواء إسكندرون، حيث جرى تبادل إطلاق نار مكثف بين الطرفين، عند المنطقة الحدودية مع قرية كفرلوسين بريف إدلب.

↓ المرصد : ترافقت الاشتباكات مع استهدافات متبادلة جرت بين الطرفين، فيما لم ترد إلى الآن معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ويعد هذا أول اشتباك مباشر بين القوات التركية وهيئة تحرير الشام منذ بدء التحضير لعملية عسكرية تركية في إدلب.

↓ الجزيرة : هيئة تحرير الشام تستهدف مخفرا لحرس الحدود التركي ‘الجندرمة’ في الجانب التركي من الحدود قرب معبر باب الهوى

↓ صحيفة صباح التركية : بدأت المدفعية التركية صباح اليوم الأحد تقديم الإسناد النار لقوات الجيش الحر التي بدأت عملية عسكرية في محافظة إدلب شمالي سوريا، ضمن اتفاق مناطق خفض التوتر.

↓ صحيفة صباح التركية : مصادر إعلامية تركية أوضحت أن المدفعية التابعة لرئاسة أركان الجيش التركي قدمت الغطاء والإسناد الناري لقوات الجيش الحر التي بدأت العملية.

↓ إدلب : ناشطون يتناقلون مقطعاً مصوراً يظهر من قيل إنهم ” مسؤولون أتراك ” يتوجهون من معبر أطمة إلى دارة عزة برفقة رتل عسكري لهيئة تحرير الشام لإجراء مفاوضات (لم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة)

↓ وزير خارجية تركيا : هذا هو هدفنا من نشر قوات في إدلب