ثورة في مجال الترجمة الفورية تقدمة ” غوغل “

في إطار مؤتمرها الأخير الذي عقد في #سان_فرانسيسكو بولاية #كاليفورنيا الأمريكية، استعرضت #غوغل سماعات أذن صغيرة أكدت أنها قادرة على ترجمة اللغات بشكل فوري.

ووفقا للخبراء فإن هذه السماعات الذكية التي تحمل اسم “Pixel Buds” تمتاز بالعملية وسهولة الاستخدام، فهي تتكون من قطعتين أساسيتين تتصلان مع بعضهما بكابل رقيق، تحتويان على بطارية قابلة للشحن مصممة للعمل لعدة ساعات متتالية.

أهم ميزة في هذه السماعات وفقا لغوغل أنها قادرة على ترجمة نحو 40 لغة بشكل فوري عند اتصالها بهاتف “بيكسل-2” الجديد، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ويكفي للمستخدم أن يلمس الزر الموجود عليها وإعطائها الأمر الصوتي لتقوم بالترجمة للغة التي يريدها باستخدام خدمة “Google Translate”.

“Pixel Buds” مصممة للاتصال بالهاتف الذكي لاسلكيا عن طريق البلوتوث، ويمكن للمستخدم الضغط على زر السماعة اليمنى مطولا لتتصل السماعة تلقائيا مع المساعد الرقمي “Google Assistant”، والذي يمكن إعطاؤه الأوامر للتحكم بالأغاني أو إجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل خدمة تحديد المواقع وغيرها من التطبيقات الأخرى.

زودت السماعات بعلبة بلاستيكية صغيرة لشحنها، حتى تعمل لمدة 24 ساعة إضافية. ومن المنتظر أن تطرح السماعات في الأسواق بألوان: السماوي والأسود والأبيض، بسعر يصل إلى 159 دولارا.