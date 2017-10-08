دمشق : صاغة يصهرون الأونصات و الليرات الذهبية لقلة بيعها

قال رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، إن الانخفاض الحاصل حالياً في سعر غرام الذهب محلياً لا يعتبر حقيقاً، لكون آلية التسعير تتم على أساس دولار وسطي ما بين سعر الصرف المعلن من المصرف المركزي وسعر الصرف في السوق الموازية، والمتعارف عليه أن يكون السعر في الموازي أعلى من سعر المركزي ولكن الواقع اليوم أن سعر صرف الموازي هو 503 ليرة سورية للدولار الواحد على حين السعر في المصرف المركزي هو 514 ليرة سورية.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن سعر الليرة الذهبية سجل 148 ألف ليرة سورية وسعر الأونصة الذهبية السورية سجل 646 ألف ليرة سورية ورغم هذا الانخفاض في أسعارها فلم يتم تسجيل حالات بيع لذهب الادخار وهو ما دفع محال الصاغة لتقديم عروض ببيع الليرة والاونصة من دون تكاليف أجرة الصياغة ورسم الانفاق الاستهلاكي، على حين اتجه بعض الصاغة إلى صهر الليرات والأونصات الذهبية المخزنة لديهم وإعادة تشكيلها في مصاغ ذهب الحلي من الجنازير والمباريم والجدل لكونها الأكثر طلباً في الأسواق.

وذكر جزماتي أن كمية الذهب الخام التي تدخل البلد مستقرة عند 5 كغ ذهب خام يومياً مقابل رسوم 100 دولار لكل كغ واحد، على حين انخفضت كميات الذهب التي تشحن إلى القامشلي عن طريق مطار دمشق إلى 7 كغ ذهب أسبوعياً وهي التي كانت تصل إلى نحو 70 كغ ذهب أسبوعياً وذلك نتيجة نقل الذهب براً من حلب عبر منبج إلى القامشلي ولكن دون رقابة حقيقية عليه.