رئيس ” الليغا ” يوضح مصير برشلونة في حال استقلال كاتالونيا

أزال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الغموض حول مستقبل نادي #برشلونة في حال استقلال إقليم #كاتالونيا ، كما علّق في سياق متصل على موقف جيرارد بيكيه من اللعب في منتخب إسبانيا.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، السبت: “موقفنا واضح من الأمر، وقانون اللعب في إسبانيا لا يسمح لأي فريق خارج المملكة باللعب في البطولات المحلية، وبالتالي لو استقل الإقليم فلن يلعب برشلونة وإسبانيول وجيرونا وتاراغونا في الليغا في درجاتها المختلفة”.

وتابع تيباس موضحاً موقف “الليغا” من إقامة لقاء برشلونة مع لاس بالماس، لحساب الجولة السابعة من الدوري دون حضور الجمهور: “بالنسبة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس يوم الأحد الماضي، فبالطبع كان لابد من إقامتها وذلك لأن هناك نظام في الدوري الإسباني، وجدول للمباريات ولا يجب الإخلال به، والذي سيؤثر على باقي اللقاءات، كما أنه لم يكن هناك أسباب للقلق”.

وفي سياق ذي صلة أكد تيياس أنّ جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، ودون أن يذكره بالإسم، لن يكون بإمكانه الاستمرار في اللعب مع منتخب إسبانيا، في حال استقلال كاتلونيا حيث قال، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف: “وبما أن أندية كاتالونيا لن تلعب في البطولات الإسبانية، فلن يسمح لأي لاعب من الإقليم بالانضمام للمنتخب، وخاصة من لديه نزعة الاستقلال، فلابد للاعب في صفوف منتخب الفريق أن يمتلك حبا للمنتخب وللأمة بأكملها، ويظهر ذلك داخل وخارج الملعب”.

يُشار أنّ حكومة إقليم كاتالونيا، تزعم أنّ 90% من الشعب الكتالوني قد وافق على استفتاء انفصال الإقليم يوم الأحد الماضي، إلا أنه لم يدخل حي التنفيذ بعد، كما أنّ الحكومة الإسبانية لم تعترف بهذا الإستفتاء.