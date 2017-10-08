رئيس المجلس العشائري السوري في الأردن : سوريون عادوا من الأردن إلى سوريا نادمون على عودتهم

رئيس المجلس العشائري السوري في الأردن : سوريون عادوا من الأردن إلى سوريا نادمون على عودتهم

قال رئيس المجلس العشائري السوري في الأردن إبراهيم الحريري إن ٢٥٠٠ لاجئ سوري، عادوا من الأردن إلى الجنوب السوري، خلال شهر آب الماضي.

ونقل موقع “رؤيا” الأردني عن الحريري قوله، إن الرقم ارتفع خلال شهر أيلول الماضي، إلا أن الرقم النهائي لم يصدر بعد، مشيرا إلى ازدياد عودة اللاجئين جاءت نتيجة الاتفاق الثلاثي (الأردني، الروسي، الإمريكي).

ونوه إلى أن الرجوع يكون طوعيا، وليس اجباريا، وان هناك مكتبا بداخل مخيم الزعتري، يستقبل طلبات العودة ، وتكون الموافقة على العودة شبه فورية ، ويتم تحديد موعد رحلة العودة الى سوريا في غضون ايام، دون أي معوقات او قيود.

وأوضح الحريري إنه تم التواصل مع بعض اللاجئين السوريين، وابدى عدد منهم ندمه على ترك المخيم والعودة لسوريا، بسبب ما تشهده مناطق جنوب سوريا من تفجيرات وخرق للهدنة، وصعوبة عودتهم الى الأردن مرة اخرى.

وبين أن ٣٠% من اللاجئين عادوا من مخيم الزعتري، بينما عاد ٧٠% من مناطق مختلفة.