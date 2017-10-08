سنغافورة : شاب ثري ينتقم من عروسه الخائنة في حفل زفافهما

انتقم شاب من عروسه الخائنة عبر عرض مقطع فيديو عن خيانتها المزعومة أمام المدعوّين إلى حفل الزفاف الذين أصيبوا بهول الصدمة.

وقد ذكر موقع “ميرور” أن المدعوين أصيبوا بالذهول الشديد لدى مشاهدتهم العروس “تتصرف بطريقة حميمة” مع رجل آخر.

وبدأ مقطع الفيديو الذي بُثّ خلال حفل الزفاف في سنغافورة، بمجموعة صور عن العلاقة بين العروسَين، وفق ما نقلت صحيفة النهار عن وسائل إعلام محلية، لكن فجأةً ظهرت صور للعروس تدخل غرفة في أحد الفنادق برفقة عشيقها المزعوم، قبل أن تجمع بينهما على ما يبدو وضعيات “حميمة”.

وكان العريس، وهو رجل أعمال ثري، قد استخدم تحرياً خاصاً قبل بضعة أسابيع من الزفاف لمراقبه زوجته العتيدة، بعدما اشتبه على ما يبدو بخيانتها له، ويُقال إن العروس التي تعرضت للإحراج والإذلال خرجت مسرعة من القاعة بعد عرض شريط الفيديو.