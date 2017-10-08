صحيفة لبنانية : بعد أن ذاق ويلات العذاب في سجون الأسد .. طلقة في الرأس تنهي حياة شاب لبناني و احتمال انتحاره وارد

قالت صحيفة “النهار” اللبنانية، الجمعة (6/10)، إن شاباً لبنانياً ذاق الويلات في سجون بشار الأسد، عثر عليه مقتولاً في البقاع الغربي.

وذكرت الصحيفة أن “معن أبو غنيم” حمل بندقية صيد وخرج من منزله دون أن يعود، “أيام وعائلته لا تعلم عنه شيئا، بلّغت القوى الامنية لتبدأ رحلة البحث عنه، الى ان عُثر عليه صباح اليوم جثة في جبل بلدته المنارة في البقاع الغربي. هو معن أبو غنيم، الشاب الذي ذاق ويلات العذاب في سجون سوريا بالتحديد فرع فلسطين، قبل أن يلفظ نفسه الأخير بطلق ناري فوق أذنه اليمين”.

وأضافت: “يوم الاثنين الماضي كان اللقاء الأخير بين معن وعائلته، قبل ان يحمل البندقية ويتوجه الى المجهول. ليست المرة الأولى التي يغيب فيها ابن السابعة عشر ربيعاً عن بيته، فقد سبق وأن خرجَ مرات عدة واطال الغياب، لكن هذه المرة لم تكن كسابقاتها، فلن يعود من جديد الى أحضان اسرته التي عانت كثيراً من فقدانه، وذاقت مرّ انتظاره، ففي آب من العام الماضي اختفى معن، ناشد والده حينها الجميع، الأجهزة الأمنية والمعنيين والدولة وكل من يعرف عنه شيئا الابلاغ لكشف مصيره، مؤكدا ان ” ولدي لا يعاني من أي مشاكل صحية أو عقلية ولا ينتمي إلى أي من الأحزاب أو التنظيمات اللبنانية أو الإرهابية وليس لدينا أي مشاكل مع أحد”.

وتابعت: “الصدفة مكّنت شاباً من معرفة مكان احتجاز معن في فرع فلسطين حيث سجن خمسة أشهر، بعد ان القيَ القبض عليه عند دخوله الاراضي السورية خلسة عن طريق عرنه في جبل الشيخ، فرحة عودته الى حضن عائلته لا يمكن وصفها حينها، ليتبيّن مع مرور الأيام مدى تدهور حالته النفسية”.

ونقلت الصحيفة عن والدة معن قولها: “لا اعلم اذا كان ابني قد انتحر ام لا، لكن منذ عودته من سوريا لم يكن طبيعيا، فقد اثّر السجن على نفسيته، وعانى كثيرا نتيجة ما تعرض له من تعذيب على ايدي النظام السوري، ما دفع بي الى اصطحابه لطبيب نفسي لعلاجه .. يوم خروجه الاخير من المنزل كان منزعجا غير مرتاح على الاطلاق”. اما شقيقته التي امتزجت كلماتها بالدموع فقالت ” ربما مات اخي عن طريق الخطأ، كأن يكون مستلقيا والبندقية الى جانبه، خرج منها طلقا من دون قصد”.

وذكرت “النهار” أن القوى الأمنية “فتحت تحقيقا بالقضية في مخفر بيادر العدس، ولم تحسم بعد فيما ان كان قد انتحر او خرجت الطلقة بالخطأ (الخرطوشة اطلقت من بندقية صيد عيار 11,5 ملم من مكان قريب، دخلت من فوق اذنه واستقرت في رأسه)”.