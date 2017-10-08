طلقة كلاشينكوف تودي بحياة ثلاثينية في طرطوس ( صور )

قالت وسائل إعلام موالية إن جريمة قتل في طرطوس، راحت ضحيتها امرأة ثلاثينية، في منطقة الشيخ سعد، يوم الخميس الماضي (5/10).

ووقعت الجريمة في الساعة السابعة والنصف من مساء ذاك الخميس، في حي الدعتور، حيث قام من قيل إنه ابن زوج الضحية ميرنا، بإطلاق النار من بندقية (كلاشينكوف) على زوجة أبيه، لتستقر الرصاصة في صدرها.

وأفادت المصادر الموالية إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة في الحادثة، وأن القاتل بات معروفاً للجهات الأمنية التي تعمل لإلقاء القبض عليه.

وتناقلت شبكات إخبارية محلية، صوراً تظهر المنزل الذي ارتكبت فيه الجريمة.