” غوغل ” تسخر من ” آيفون ” عبر هاتفها ” بيكسل 2 ” ( فيديو )

تسعى شركة #غوغل للسخرية من ”آبل” في العديد من المناسبات ، وخاصة بعد أن أصبحت منافسة لها في سوق الهواتف الذكية، وكانت أحدث حلقات السخرية من أبل في مؤتمر غوغل الذي كشفت فيه عن الجيل الجديد من هواتف “بيكسل”.

حيث أطلقت شركة غوغل الفارط هاتفي “Pixel 2” و”Pixel 2 XL”، وهما الجيل الجديد من هواتف الشركة الذكية التي أبصرت النور منذ عام وأصبحت منافسا حقيقيا لهواتف آيفون.

وقال ماريو كيوروز، مدير منتجات الهواتف لدى غوغل بهذه المناسبة: “بإمكانكم أن تحصلوا على أقوى المواصفات سواء في Pixel 2 أو Pixel 2 XL، فنحن لا نضع المواصفات المتطورة في النسخة الأكبر من الهاتف فقط”، مشير إلى شركة أبل التي أطلقت في 12 سبتمبر هاتفي آيفون 8 وآيفون X، حيث وفرت مزايا عادية في الأول، ووضعت مزايا أكثر تطورا في الثاني.

كما سخر ماريو مرة أخرى من قدرة أبل على منافسة غوغل التي توفر مساحة تخزين لا محدودة للصور والفيديوهات عالية الدقة التي يلتقطها المستخدم.