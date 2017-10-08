” غوغل ” تطلق ” بكسل بوك ” مع أفضل قلم إلكتروني في العالم

أعلنت #غوغل خلال حدثها عن جهازها الجديد “بكسل بوك”، الذي يتميز بتصميم نحيف جداً ووزن خفيف، فضلاً عن كونه حاسباً متحولاً يمكن استخدامه كحاسب محمول أو لوحي، وهو يأتي مزوداً بقلم إلكتروني يباع على نحو منفصل قالت غوغل إنه الأفضل في العالم.

ويتميز الجهاز بتصميم معدني مستوحى من تصميم هواتف بكسل، إذ يأتي مع جزء زجاجي خلف الشاشة تهدف الشركة من خلاله إلى تحسين استقبال الإشارة اللاسلكية.

ويأتي الجهاز مع متجر غوغل بلاي، ما يعني إمكانية تشغيل تطبيقات أندرويد، لكنه كذلك أول حاسب محمول يأتي مدمجاً مع مساعد غوغل “أسيستنت”، الذي يمكن تشغيله مباشرة من زر خاص وضع على لوحة المفاتيح.

ويمتاز قلم “بكسل بوك بن” الإلكتروني، فضلاً عن كونه يوفر أكثر من 2000 درجة ضغط وزمن تأخير لا يتعدى 10 ميلي ثوان تجعل المستخدم، وفقاً لما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن غوغل، يشعر وكأنه يكتب بقلم عادي على ورق، بأنه يستخدم تقنية تعلم الآلة للتعرف على الكتابة.

ويمكن للقلم العمل مع مساعد غوغل الرقمي، إذ يمكن من خلال الضغط على الزر الموجود على القلم ثم رسم دائرة حول صورة أحدهم على الإنترنت، فتح صفحة خاصة تحتوي على مزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة به. كما يمكن تحديد الكلمات بالقلم للبحث عنها.

وفيما يتعلق بمواصفات الحاسب، يقدم شاشة بقياس 12.3 بوصة وبدقة QHD ويتوفر بمعالج Intel Core i5 أو i7 وما يصل إلى 16 غيغابايت ذاكرة رام وبطارية تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام، ويمكن شحن الجهاز عبر منفذ USB-C باستخدام نفس الشاحن الخاص بهواتف بكسل.

وتعتزم غوغل طرح “بكسل بوك” بسعر يبدأ من 999 دولاراً والقلم بسعر 99 دولاراً.