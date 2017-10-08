فيصل المقداد : مسألة الأكراد السوريين ” مسألة داخلية “

قال نائب وزير خارجية بشار الأسد، فيصل المقداد، إن نظامه يتعامل مع مسألة الاكراد السوريين على أنها “مسألة داخلية”، مشدداً على أن “سورية لا تقبل التقسيم”.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن المقداد قوله إن “سوريا تتعامل مع مسألة السوريين الاكراد على انها مسألة داخلية تتعلق بمكون من مكونات الشعب السوري”.

وقال “ان سورية واحدة ولا تقبل التقسيم وان من يذهب بهذا المنحى يجب ان يعي مخاطر سفك الدماء في سورية او الخدمة التي يقدمها للكيان الصهيوني”، مؤكدا ان “الشعب السوري هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مستقبله”.

وفيما يتعلق بالاستفتاء على انفصال كردستان العراق عن بغداد، اكد المقداد وقوف نظامه بجانب وحدة ارض وشعب العراق.