لاجئ سوري يوجه رسالة للألمان و حزب البديل

وجه لاجئ سوري في ألمانيا، رسالة إلى الألمان، وحزب البديل المعادي للأجانب، عبر صحيفة ألمانية.

وقال موقع “أوست هيسن” الألماني، الخميس، إن يوخن شيرخ، المسؤول التنظيمي لمشروع “أهلاً وسهلاً في غرفة المعيشة”، قرر إرسال بريد إلكتروني للصحيفة يتضمن رسالة من اللاجئ السوري، مفيد عبد الله، كانت قد أثرت فيه كثيراً، وجهت لسكان مدينته فولدا، بولاية هيسن، وحزب البديل بشكل خاص.

وجاء في الرسالة، بحسب ما ترجم عكس السير: أعزائي الألمان، أعزائي سكان مدينة فولدا: “اسمي هو مفيد عبد الله من سوريا وأعيش في ألمانيا منذ سنتين وأقطن في فولدا منذ سنة، ذاك الوقت كان صعباً جداً بالنسبة لي، لكن خلاله تعلمت الكثير وأريد أن أشرح لكم ذلك بسرور، أريد أن أفعل شيئاً لنتعلم التفاهم بشكل أفضل”.

وأضاف: “أنا تعلمت لغة جديدة، تعلمت كيف أتقبل الآخرين أياً كانت ديانتهم أو لونهم أو بلدهم، تعلمت أن أبتسم للأشخاص الغرباء حتى لو كنت لا أعرفهم بشكل شخصي، تعلمت القوانين والعادات والتقاليد في هذا البلد، لقد تعلمت كم تكون الحياة جميلة في ظل الحرية والسلام والتعبير عن الرأي والانتخاب، في سوريا تم التضحية بالعديد من الأرواح من أجل تلك الحريات الجديدة بالنسبة لنا”.

وتابع: “أنا أعرف أننا يجب أن نستغل الفرصة التي قدمتها لنا ألمانيا، نحن نريد الاندماج ويداً بيد معاً من أجل بناء مستقبل أفضل، لكن بعد الانتخابات تبين لنا أن هناك فئة لا تريد أن نعيش هنا وأن نعود إلى بلدنا، هؤلاء الأشخاص لا يصغون لنا بتاتاً، هم لا يعرفون كمية الخسائر التي لحقت بنا في بلدنا الأم، بالرغم من ذلك نحن لم نخسر أحلامنا، تلك الأحلام نريد تحقيقها، نحن نريد أن نشارك في المجتمع بشكل فاعل”.

وأوضح أنه يريد من خلال هذه الرسالة أن يمد يده إلى الأشخاص الذين لديهم خوف من اللاجئين، “نحن لدينا أيضاً خوف منكم، لكن نحن نريد أن نتخطى ذلك، نحن لم نأت لهنا بشكل إرادي أو لأسباب اقتصادية، تم إجبارنا على الخروج من بلدنا، نحن نرغب بالعيش معاً بسلام وأن نقف إلى جانب بعضنا البعض لأننا أقوى متحدين، نحن لن نستطيع النجاح في ذلك وحدنا، بل فقط عندما نكون معاً”.

وختم رسالته بالقول: “من فضلكم لا تضعوا علينا أحكام مسبقة، نحن أشخاص مختلفون، مثلكم تماماً، نحن بحاجة دعمكم وبعض الوقت لكي تجري الأمور في مسارها، أشكركم لكل شيء و أتمنى لكم كل الخير”.

المصدر : Osthessen