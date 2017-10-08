لبناني يرفض استلام ” طعام ديليفري ” لأن العامل الذي يقوم بإيصاله ” سوري ” !

قالت قناة الجديد اللبنانية، السبت، إنه “في سلوك عنصري جديد، انتشر تسجيل صوتي لشاب لبناني يشترط قبيل طلبه الطعام من المطاعم اللبنانية أن يكون شاب الديليفري لبنانيا، وبحال كان سورياً فسيقوم بطرده ومنعه من الدخول”.

ووفق التسجيل الذي نشرته الجديد، فقد دار حديث بين الشاب وبين إدارة المطعم (ملك الطاووق)، والتي “أخطأت” معه وأرسلت له شاباً سورياً لتوصيل الطعام، ما أثار غضبه واستياءه فرفض الاستلام.

وأضافت القناة أنها أجرت اتصالات للتأكد من صحة التسجيل، وتبين أن من سجله هو الشاب نفسه ويدعى جان سعد، صاحب محل للألبسة، وينتمي إلى حزب القوات اللبنانية، كما يبدو من حسابه على موقع فيسبوك.

ولم يقف سعد الذي شدد في حديثه على أنه معروف عنه أنه يمنع دخول السوريين، عند حد تسجيل الحديث والتفاخر به، إنما أعاد نشر ما كتبه أحد المواقع الإلكترونية عن الحادثة على صفحته على فيسبوك معلّقا: “منيح يلي ظمت من إيدي كان أكل أتلي الأخ، أكل كم لبطة وكم كف، قال شو ما بي رد الطلبية ههه، خدني بأحلامك، ممنوع دخول العمال السورين”.