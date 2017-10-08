وزير تركي : لا يجب أن نعيد السوريين إلى بلادهم حتى و إن كانوا يرغبون بذلك ! ( فيديو )

وزير تركي : لا يجب أن نعيد السوريين إلى بلادهم حتى و إن كانوا يرغبون بذلك ! ( فيديو )

قال وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية التركي، في تصريح فريد، إن بلاده يجب ألا تعيد السوريين إلى بلادهم إن رغبوا بالعودة.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير “أحمد أشرف فاكيبابا” مع قناة “سي إن إن تورك”، يوم الأحد الماضي (1/10).

وأكد فاكيبابا في سياق حديثه عن الزراعة في تركيا، على أهمية وجود السوريين، وقال: “لو قدمنا القليل من الدعم لهم لتمكنا من فعل الكثير بالأراضي التركية القابلة للري ولانتهت مشكلة البطالة .. لدينا الآن 3.5 مليون ضيف سوري على الأراضي التركية، حتى وإن أرادوا العودة إلى بلادهم لن نعيدهم، فنحن بحاجة إليهم”.