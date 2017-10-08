مئات ” الإيموجي ” الجديدة قادمة لـ ” آي أو إس “

أعلنت شركة #أبل أن مئات الرموز التعبيرية الجديدة قادمة إلى هواتف آي فون الذكية وأجهزة #آي_باد اللوحية مع الإصدار الذي يحمل الرقم 11.1 من نظام التشغيل آي أو إس.

وقالت عملاق التقنية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني: “مئات من الرموز التعبيرية الجديدة، بما في ذلك وجوه مبتسمة أكثر عاطفية، وخيارات الملابس وأنواع الطعام والحيوانات والمخلوقات الأسطورية وأكثر من ذلك، قادمة إلى آي فون وآي باد مع آي أو إس 11.1”.

وأوضحت أبل أن الرموز التعبيرية صُممت للكشف عن جميع التفاصيل وعدلت عن الشخصيات المعتمدة في نظام الترميز “يونكود 10″ ، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وسوف يتضمن آي أو إس 11.1 أيضاً الشخصيات التي أُعلن عنها خلال “اليوم العالمي للرموز التعبيرية”، مثل المرأة المحجبة، والرجل الملتحي، والمرأة المرضعة، والزومبي، وعناصر الطعام الجديدة مثل الساندويش وجوز الهند.

وأضافت آبل، التي تُستخدم رموزها التعبيرية من قبل الكثير من الشركات والتطبيقات، بما في ذلك واتس آب وتيليغرام، أن الرموز الجديدة تتضمن إشارة “أحبك”، التي صُممت وفقاً لعبارة “أحبك” بلغة الإشارة الأمريكية.

هذا، وسوف تبدأ الرموز التعبيرية الجديدة في التوفر خلال الأسبوع المقبل مع إطلاق نسخة المعاينة لنظام آي أو إس 11.1، على أن يتم طرحها لعموم المستخدمين مع التحديثات النهائية لنظام آي أو إس، وماك أو إس، وواتش أو إس.