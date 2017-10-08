ماذا يعني رفع الحظر التجاري عن السودان؟

ماذا يعني رفع الحظر التجاري عن السودان؟

رفعت الولايات المتحدة الجمعة جزءا من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب.

ماذا يعني رفع الحظر التجاري عن السودان؟

سيسمح للبنوك الدولية والشركات الأميركية بإجراء كافة التحويلات المالية من وإلى السودان.

يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات.

سيتم رفع الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح السودانية.

سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.

سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.

لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.

لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.

لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة. وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور.(ALHURRA)