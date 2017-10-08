” مايكروسوفت ” تجلب متصفح ” Edge ” إلى أندرويد و ” iOS “

أطلقت شركة #مايكروسوفت ، نسخة معاينة من متصفحها الأحدث #إيدج (Edge)، المخصص لنظام #ويندوز 10، لنظام شركة آبل لتشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس (iOS)، مع وعد بتوفيره قريباً لنظام شركة غوغل لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد، مما يزيد من الأدلة على أن مايكروسوفت تحتضن أنظمة أندرويد وآي أو إس، كما أطلقت الشركة نسخة معاينة للعموم من تطبيق (Microsoft Launcher) لنظام أندرويد.

وتتوفر نسخة المعاينة من متصفح (Edge) لنظام آي أو إس بشكل محدود عن طريق خدمة آبل (TestFlight) لعدد 10 آلاف مستخدم، وذلك وفقاً لقواعد ومعايير شركة آبل، ودعت مايكروسوفت مستخدمي برنامج (Windows Insiders) في الولايات المتحدة للاشتراك، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، ويمكن لمستخدمي أندرويد أيضاً الاشتراك في البرنامج، وسوف تصل نسخة المعاينة عبر متجر غوغل بلاي في الأسابيع المقبلة.

وتأمل مايكروسوفت بإطلاق النسخة النهائية من متصفح (Edge) لنظامي أندرويد وآي أو إس في وقت لاحق من هذا العام، وتتوفر نسخة معاينة تطبيق (Microsoft Launcher) باللغة بالإنجليزية لمستخدمي متجر غوغل بلاي في الولايات المتحدة، وتعهدت الشركة بجلبه إلى أسواق أخرى بمرور الوقت، كما تعهدت بإطلاق النسخة النهائية منه في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتبر التطبيقات جزء من استراتيجة أكبر لشركة مايكروسوفت تعدها لجعل نظامها التشغيلي لأجهزة الحواسيب ويندوز 10 أقرب إلى أنظمة أندرويد وآي أو إس، وقد ظهر ذلك لأول مرة في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين (Build 2017) في شهر مايو (آيار)، حيث تحدث جو بلفيور نائب الرئيس المسؤول عن مجموعة أنظمة التشغيل حول جعل أجهزة الحواسيب العاملة بواسطة ويندوز 10 تعمل بشكل جيد مع الأجهزة المحمولة.

ويشير هذا الكلام بشكل أو بآخر إلى أن نظام ويندوز 10 موبايل قد انتهى، مما جعل مايكروسوفت تبحث عن طريقة لربط نظام ويندوز 10 بنظامي أندرويد وآي أو إس، وتمتلك التطبيقات التي جرى إطلاقها اليوم الميزة الوظيفية في أجهزة الحاسب (Continue)، بحيث يمكن إرسال المهام من جهاز أندرويد أو آي أو إس إلى جهاز الحاسب العامل بواسطة ويندوز 10، وهي خدمة قائمة على السحابة تعتمد على تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت على كلا الجهازين.