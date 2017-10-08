مدرب البرتغال يكشف سبب إبقاء كريستيانو رونالدو احتياطياً

قال مدرب البرتغال، #فرناندو_سانتوس ، إن قراره بجلوس #كريستيانو_رونالدو على مقاعد البدلاء أمام أندورا أمس السبت لم يكن سهلاً، وأكد أنه لم يكن فقط بسبب بعدم رغبته في المخاطرة بإمكانية إيقاف اللاعب.

وأكد سانتوس أنه “فكر بعمق” عن أفضل أسلوب للتعامل مع موقف رونالدو الذي كان يملك إنذاراً سابقاً، وكان سيغيب عن لقاء سويسرا الحاسم الثلاثاء المقبل، إذا حصل على بطاقة صفراء أخرى.

وخلال المباراة شارك رونالدو مع بداية الشوط الثاني، وسجل هدف التقدم الحاسم في فوز البرتغال 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية، لتبقى البرتغال على بعد 3 نقاط من سويسرا المتصدرة قبل الصدام المرتقب في لشبونة الثلاثاء المقبل.

وقال سانتوس: “فكرت بعمق وبإمعان، رونالدو لم يتدرب بقوة 100% في آخر يومين قبل المباراة. هناك العديد من العوامل التي جعلتني أتخذ هذا القرار”.

وتابع: “الأمر لا يتعلق حقاً بمخاطرة حصوله على بطاقة صفراء، لأنه لاعب صاحب خبرة. لكن هذه المباريات معقدة. حاولت إدارة الموقف والقيام بأفضل شيء ممكن”.

وواصل سانتوس: “هل هذا التصرف الصحيح؟ فزنا بالمباراة وهذا ما يهم”.

وإذا فشلت البرتغال في الفوز الثلاثاء فإن سويسرا ستتأهل مباشرة لكأس العالم، بينما تخوض بطلة أوروبا مواجهة فاصلة في ملحق التصفيات.

وحذر سانتوس من صعوبات مواجهة أندورا، صاحبة القوة البدنية والدفاعية التي تلعب على عشب صناعي، أمس السبت.

وقال سانتوس: “كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة وعانى الفريق من مشكلات في التأقلم مع أرضية الملعب. لم نقدم ما نستطيع تقديمه خلال الشوط الأول”.

وأضاف: “كنت مضطراً لإشراك رونالدو بين الشوطين وفي النهاية حققنا الفوز وهذا ما كنا نريده”. ( reuters )