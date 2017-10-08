مصر : ألمانيا تنقل مصرية حاصلة على جنسيتها بطائرة خاصة للعلاج

قالت وسائل إعلام مصرية، إن السفارة الألمانية لدى مصر قامت بنقل مصرية مريضة حاصلة على الجنسية الألمانية بطائرة إسعاف خاصة إلى ألمانيا، أول أمس الجمعة، لإستكمال علاجها بأحد المستشفيات الألمانية بصحبة زوجها.

ونقل موقع “صدى البلد” المصري عن مصادر -لم يسمها- بمطار القاهرة، قولها: “وصلت الراكبة وهي من مواليد 1953 داخل سيارة إسعاف مجهزة من أحد مستشفيات الدقي إلى صالة 4 حيث تم السماح بدخولها حتى طائرة الإسعاف الخاصة حيث تعاني من مشاكل فى التنفس وتم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة والتي كان ينتظرها بداخلها فريق طبي لمرافقتها حتى ألمانيا وسط رعاية من السفارة الألمانية لدى مصر.