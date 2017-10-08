مقتل رجلي أمن سعوديين في هجوم على ” قصر ملكي ” في جدة .. و الحرس الملكي يقتل المهاجم

مقتل رجلي أمن سعوديين في هجوم على ” قصر ملكي ” في جدة .. و الحرس الملكي يقتل المهاجم

ذكرت وزارة الداخلية السعودية مساء السبت أن رجلي أمن سعوديين قتلا جراء إطلاق نار على نقطة حراسة خارجية لقصر السلام في جدة تابعة للحرس الملكي.

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الهجوم نفذه رجل سعودي الجنسية يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الوزارة إنه تم التعامل على الفور مع المهاجم من قبل رجال الحرس الملكي “ما نتج عن مقتله بنفس مكانه في الحال”، كما أوضحت أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن، بعد أن كانت قد صرحت في السابق بمقتل حارسين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحرس الملكي ضبط مع المهاجم رشاش “كلاشنيكوف” وثلاث قنابل حارقة (مولوتوف).

وأوضحت أن الجهات الأمنية ما تزال تباشر تحقيقاتها “وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقاً”. (DPA – REUTERS)